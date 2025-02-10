Уолл-стрит упала в пятницу на заявлениях Трампа о пошлинах

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные, новости эмитентов и новые заявления президента США Дональда Трампа.

Трамп в пятницу сказал, что на предстоящей неделе планирует объявить встречные пошлины на товары из стран, облагающих американский импорт. До этого он уже объявил о введении пошлин на продукцию из Канады, Мексики и Китая, однако первым двум странам удалось договориться об их отсрочке.

Между тем количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 143 тыс., говорилось в опубликованном в пятницу сообщении министерства труда страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 307 тыс., а не на 256 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4% с декабрьских 4,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 175 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%, по данным Bloomberg.

Индекс потребительского доверия в США в феврале уменьшился до 67,8 пункта по сравнению с 71,1 пункта месяцем ранее, говорилось в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Февральское значение является минимальным за семь месяцев.

Эксперты ожидали сохранения индекса на уровне предыдущего месяца - 71,1 пункта, по данным Trading Economics.

При этом инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в феврале повысились до максимальных с ноября 2023 года 4,3% с 3,3% в январе.

Акции Nikola рухнули на 41,1% по итогам торгов. The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что производитель электрогрузовиков близится к подаче заявления о банкротстве.

Производитель обуви Skechers USA Inc. потерял 12,7% капитализации. В четвертом квартале 2024 года компания увеличила выручку на 12,8%, однако ее прогноз на первый квартал и 2025 год оказался хуже ожиданий аналитиков.

Amazon.com Inc. сократила рыночную стоимость на 4,1%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер в прошлом квартале увеличил операционную прибыль и выручку, но дал слабый прогноз на текущий квартал.

Капитализация Intercontinental Exchange снизилась на 0,5%, хотя биржевой оператор зафиксировал рост чистой прибыли и выручки по итогам четвертого квартала и 2024 года в целом.

Бумаги Affirm Holdings Inc., владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, подскочили на 21,8%. В минувшем финансовом квартале компания неожиданно получила прибыль в 23 цента на акцию против убытка в 54 цента на акцию годом ранее (консенсус - убыток в 16 центов на акцию), а выручка составила $866 млн и превзошла прогнозы рынка на уровне $591 млн.

Цена бумаг Take-Two Interactive Software выросла на 14%. Издатель видеоигр увеличил чистый убыток на 37% в третьем финквартале, однако результат оказался лучше ожиданий экспертов. Компания также улучшила годовой прогноз.

Рыночная стоимость Pinterest Inc. взлетела на 19,1%. Владелец популярного интернет-сервиса визуальных закладок в четвертом квартале 2024 года нарастил выручку на 18%, а рост числа пользователей оказался выше консенсуса.

Производитель шоколада Hershey Co. увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка. Его акции подорожали на 1,7%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,99% и составил 44303,4 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,95% - до 6025,99 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,36% и составил 19523,4 пункта.