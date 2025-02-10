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Рубль утром слегка опускается в паре с юанем

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в понедельник; рубль слегка дешевеет, несмотря на рост нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,2825 руб. (+0,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,6 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть повышаются в понедельник после снижения по итогам предыдущей недели.

В центре внимания трейдеров остаются действия президента США Дональда Трампа. В выходные Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 25% на все поставки стали и алюминия в Соединенные Штаты. Кроме того, он пообещал ввести ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.

Трейдеры опасаются, что торговые войны, которые инициирует Трамп, приведут к существенному ослаблению глобального экономического роста и, соответственно, спроса на нефть, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $75,19 за баррель, что на 0,71% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,7%, до $71,49 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 2,1%.

Китай с понедельника вводит дополнительную пошлину в размере 15% на импорт сжиженного природного газа и угля из США, а также 10%-ную пошлину на импорт нефти. Кроме того, в КНР с этого дня начинает действовать дополнительная пошлина в 10% на ввоз сельскохозяйственной техники, многолитражных автомобилей и пикапов из Соединенных Штатов.

Такие меры приняты Пекином в ответ на действия Трампа, обложившего дополнительной 10%-ной пошлиной все поставляемые в Штаты китайские товары с 4 февраля.

Китай Московская биржа Brent WTI США Дональд Трамп
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