Вышедший в 2024 году с IPO финтех Eleving Group получил за год рекордную прибыль

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Балтийская финтех-компания Eleving Group, которая в 2024 году провела крупнейшее в странах Балтии IPO, за 2024 год добилась рекордной прибыли, сообщила пресс-служба концерна.

Чистая прибыль оказалась самой высокой в истории компании и достигла 29,6 млн евро (рост на 21% относительно 2023 года), а с учетом корректировки на единовременное дополнительное обязательство по налогу с оборота в Румынии за предыдущие периоды - 32,2 млн евро (рост на 31%).

Доходы от продаж концерна в 2024 году составили 216 млн евро, что на 15% больше, чем в предыдущем году, показатель EBITDA - 90 млн евро, увеличившись на 16%. Выручка в ключевых направлениях деятельности оставалась стабильной, отмечает пресс-служба, в том числе в сегменте потребительского кредитования она составила 95,6 млн евро.

Группа расширила кредитный портфель на 16% - до 371,6 млн евро. На конец 2024 года собственный капитал компании достиг 108,2 млн евро, а коэффициент капитализации, демонстрирующий соотношение собственного капитала и чистого кредитного портфеля, составил 29,3%. Показатели могут существенно повысить способность группы привлекать финансирование на долговых рынках, говорится в сообщении.

"Прошлый год стал для нас большим успехом с точки зрения как текущих результатов, так и создания прочного фундамента для дальнейшего роста. Особенно мы гордимся IPO, которое не только достигло своих целей по привлечению капитала, но и стало крупнейшим в истории Nasdaq Рига и одним из самых масштабных IPO частных компаний в странах Балтии. В 2024 году мы вновь установили рекорды по всем ключевым бизнес-показателям, еще больше повысив прибыльность, что свидетельствует об эффективности и зрелости нашей компании", - прокомментировал исполнительный директор Eleving Group Модестас Суднюс.

"В перспективе наша стратегия по-прежнему ориентирована на органический рост, разработку продукции и расширение рынка. Наша цель остается неизменной - удвоить бизнес в течение следующих трех лет. Для поддержки этих амбициозных планов и эффективного управления долговой нагрузкой в этом году мы готовимся к выпуску облигаций в странах Балтии и в Европе в целом", - добавил он.

Осенью 2024 года в рамках первичного публичного размещения акций Eleving Group привлекла 33 млн евро, спрос значительно превысил предложение.

Eleving Group основана в Латвии в 2012 году, работает в сфере авто- и потребительского кредитования. Около 2/3 кредитного портфеля компании составляют обеспеченные автокредиты и лизинговое финансирование (бренд Mogo), еще около 1/3 портфеля - необеспеченные потребительские кредиты (бренды Kredo и Tigo).

Группа действует в 16 странах, при этом 53% портфеля приходятся на континентальную Европу, 34% - на Африку, 13% - на остальной мир. Компания имеет штаб-квартиры в Латвии, Литве и Эстонии, управляющую структуру в Люксембурге. За последние семь лет компания демонстрировала средний ежегодный рост объемов бизнеса на 26%.