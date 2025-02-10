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ЦБ разработал порядок учета цифровых финансовых активов для требований к страховщикам

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банк России разработал порядок учета цифровых финансовых активов в рамках проекта положения с корректировками подходов к требованиям регулятора по платежеспособности и финансовой устойчивости страховщиков, сообщает ЦБ.

Проект документа предусматривает корректировку некоторых норм, установленных действующим положением ЦБ "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков" от 16 ноября 2021 года №781-П), а также предполагает введение ряда новых требований к участникам страхового рынка, поясняет ЦБ.

Действие проекта обновленного положения о финустойчивости будет распространяться на страховые организации и общества взаимного страхования.

"Проектом положения закрепляются особенности учета цифровых финансовых активов, по своей экономической сути являющихся перестраховочными (катастрофическими) облигациями, - уточняет ЦБ, - когда страховщик-эмитент цифровых финансовых активов уменьшает размер выплаты держателям таких активов в зависимости от наступления страховых выплат по заключенным им договорам страхования".

"В целях регулирования вопросов финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков такие цифровые финансовые активы учитываются аналогично договорам перестрахования", - говорится в сообщении ЦБ.

Проектом обновленного нормакта также уточняются для некоторых случаев: метод расчета кредитного риска для вложений, составляющих менее чем 0,5% от активов страховщика, процентного риска, ставок дисконтирования денежных потоков для целей оценки страховых резервов в валюте.

Кроме того, уточняются требования к расчету величины нормативного размера маржи платежеспособности страховщиков ОСАГО для страховщиков (с долей рынка более 15%), корректируются подходы к определению маржи платежеспособности для страховщиков, осуществляющих страхование гражданской ответственности арбитражных управляющих.

Регулятор исходит из того, что общества взаимного страхования "с 1 сентября 2025 года будут обязаны соблюдать требования по минимально допустимому значению нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств. В том числе в части определения показателей, используемых для расчета такого соотношения, установленные нормативным актом органа страхового надзора", отмечает регулятор в пояснениях.

Предложения и замечания от участников рынка по проекту документа принимаются до 21 февраля 2025 года.

Планируемая дата вступления в силу нормакта - 1 сентября 2025 года (за исключением отдельных положений).

Со дня вступления в силу нового нормакта ЦБ с уточнениями действующее важное для участников рынка положение "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков" (от 16 ноября 2021 года №781-П) будет признано утратившим силу.

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