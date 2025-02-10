McDonald's в IV квартале сократил выручку хуже ожиданий

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 1,1%, выручку - на 0,3%.

Как сообщается в отчетности компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре 2024 года составила $2,017 млрд по сравнению с $2,039 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию не изменилась - $2,8.

Прибыль без учета разовых факторов снизилась до $2,83 с $2,95 на бумагу.

Выручка уменьшилась до $6,388 млрд против $6,406 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,85 на акцию при выручке в $6,45 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в минувшем квартале выросли на 0,4% (эксперты прогнозировали падение на 1,1%). При этом в США показатель уменьшился на 1,4%, что обусловлено сокращением средней суммы чека.

За весь 2024 год глобальные сопоставимые продажи снизились на 0,1% при том, что в США они повысились на 0,2%.