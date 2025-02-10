Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3000п по индексу МосБиржи

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста по большинству blue chips на ожиданиях сокращения геополитических рисков вокруг Украины после сообщений западных СМИ о контактах президентов США и России, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $75,6 за баррель).

Индекс МосБиржи превысил круглый рубеж 3000 пунктов, обновив максимум с июля 2024 года; лидировали в росте акции "Эн+ груп" (+9,1%) и "НОВАТЭКа" (+4,6%), упали бумаги ПАО "Группа Позитив" (-6,5%) и просели на корпоративных новостях акции "Норникеля" (-0,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3012,39 пункта (+1,6%), индекс РТС - 980,52 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 февраля, составил 96,7821 руб. (-49,41 копейки).

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