Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник корректируется вниз после ралли накануне, игроки фиксируют прибыль. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов просел на 0,7% к уровню закрытия основной сессии накануне, лидерами снижения выступили акции ПАО "Группа Позитив" (-3%), ГК "Самолет" (-2,6%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2991,3 пункта (-0,7%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 февраля, составляет 96,7821 руб. (-49,41 копейки).

Подешевели также акции "РусГидро" (-2,1%), "Северстали" (-1,8%), ВТБ (-1,5%), "Московской биржи" (-1,3%), АФК "Система" (-1,3%), "НЛМК" (-1,2%), "Газпрома" (-1%), Сбербанка (-0,8% и -1% "префы"), "МТС" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,1% "префы"), "Магнита" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,4%).

Как сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог представит Дональду Трампу варианты мирного урегулирования на Украине в ближайшие недели.

Как заявили собеседники агентства, Келлог соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии (пройдет 14-16 февраля в Мюнхене - ИФ), а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы. При этом они отметили, что спецпосланник США не планирует посещать Москву в ходе этой поездки.

Ожидается, что Келлог обсудит с европейскими официальными лицами их готовность взять на себя инициативу по предоставлению сил сдерживания для обеспечения того, чтобы любое мирное урегулирование состоялось. В то же время собеседники назвали маловероятным, что США предоставят военных для этих усилий.

Кроме того, по их словам, Келлог призовет союзников увеличить расходы на оборону. Некоторые европейские чиновники также советуют США усилить меры против энергетического сектора России, в том числе снизить так называемый лимит цен на нефть и использовать замороженные российские активы.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что за последнюю неделю увидел значительный прогресс в вопросе украинского урегулирования.

"Я думаю, урегулирование произойдет. Я думаю, мы достигли значительного прогресса за прошедшую неделю", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Президент США отметил, что его администрация контактирует и с Москвой, и с Киевом.

Трамп также заявил, что верит в желание России и Украины заключить соглашение для урегулирования украинского конфликта.

"Зеленский хочет заключить соглашение... Мы разбираемся с ним, и мне кажется, обе стороны хотят заключить соглашение", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. "Посмотрим, что будет", - добавил президент США. Трамп также отметил, что планирует поговорить с Зеленским по телефону на этой неделе.

Кроме того, в интервью Fox News Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина возместила США деньги, потраченные на помощь Киеву, назвав подходящим вариантом редкоземельные металлы.

Президент США пояснил, что нет полной уверенности насчет того, как будет развиваться ситуация с Украиной, и потому доступ к редкоземельным металлам необходим, чтобы "мы были уверены, что передаваемые нами деньги (для помощи Украине) не пропадут".

По его словам, ему требуется от Украины "редкоземельных металлов на $500 млрд". "Нам нужны редкоземельные металлы. И украинцы по сути согласились на это", - добавил Трамп.

В США индексы акций накануне выросли на 0,4-1% во главе с Nasdaq. Участники рынка оценивали новые заявления президента США Трампа. В минувшие выходные он сообщил о намерении ввести 25%-ные пошлины на все поставки стали и алюминия в США. Кроме того, Трамп пообещал принять ответные меры в отношении стран, облагающих пошлинами американские товары.

Также на этой неделе трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената и Палаты представителей, а также публикации данных об инфляции в Штатах за январь.

Тем временем инфляционные ожидания в США на ближайший год в январе остались на уровне 3% по итогам третьего месяца подряд, по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка. Ожидания на ближайшие пять лет выросли на 0,3 процентного пункта, до максимальных с мая 2024 года 3%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают рост. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:10 МСК составила $76,1 за баррель (+0,3%), мартовская цена WTI - $72,51 за баррель (+0,3%).