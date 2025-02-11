Brent подорожала до $76,15 за баррель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти утром во вторник на фоне опасений возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС.

К 8:09 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,37%) до $76,15 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,21 (1,6%), до $75,87 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,22 (0,3%), до $72,54 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,32 (1,9%), до $72,32 за баррель.

Президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех оставшихся удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу, передает AP.

В понедельник в ХАМАС решили отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля перейти в состояние "наивысшей готовности".

Кроме того, введение Трампом 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия в США может негативно отразиться на топливно-энергетическом комплексе страны, особенно на представителях нефтяной отрасли, закупающих особые марки стали, недоступные на внутреннем рынке, пишет Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает скачок цен на газ в Европе, из-за которого использование нефти в качестве топлива становится более привлекательным с экономической точки зрения.