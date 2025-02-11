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СПбМТСБ предложила китайской DQ Carbon запустить торги нефтепродуктами на экспорт в КНР

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Руководство Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) провело встречу с представителями международной торгово-промышленной компании DQ Carbon Group (Китай), в ходе которой обсуждались перспективы выхода компаний КНР на биржевые торги в России, обмен ценовой информацией и рыночными данными, а также трансграничная логистика и расчеты в национальных валютах, говорится в сообщении площадки.

СПбМТСБ представила свои планы экспортной торговлей древесиной и углем. Кроме того, управляющий директор по рынку нефтепродуктов Наталия Яковенко отметила рост показателей биржевой торговли нефтепродуктами в России и выразила готовность содействовать расширению экспортных направлений на этом рынке.

"Планомерный рост показателей торгов нефтепродуктами обусловлен безопасностью заключения сделок и гарантией исполнения обязательств. Кроме увеличения продуктовой линейки и расширения присутствия компаний на биржевой площадке, в этом году биржа намерена в практической плоскости проработать вопрос поставки нефтепродуктов в страны ЕАЭС и Узбекистан. Еще одно стратегическое направление - освоение азиатских рынков. Со своей стороны, мы готовы к консультациям и взаимному обмену информацией, чтобы запустить торги нефтепродуктами на экспорт в Китай", - приводятся в сообщении СПбМТСБ слова Яковенко.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" управляющий директор биржи Алексей Рыжиков, СПбМТСБ в 2025 г. запустит продажи на экспорт биржевой продукции российского лесопромышленного комплекса. С Казахстаном экспортные биржевые продажи товарами ЛПК уже ведутся, дальнейшие перспективы связаны с ЕАЭС и рынками Азии, говорил Рыжиков.

Китайская корпорация DQ Carbon Group специализируется на организации международных закупок и поставок, комплексной логистике, финансовых услугах, переработке и производстве металлов и сельскохозяйственной продукции.

СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, организующая торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке. Свыше четверти основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на этой площадке.

СПбМТСБ КНР DQ Carbon Group
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