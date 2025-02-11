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Авиакомпания "Победа" завершила 2024 год с чистой прибылью

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" завершила 2024 год с чистой прибылью по РСБУ, сообщил гендиректор компании Дмитрий Тыщук.

"Прибыль будет, да. Она поменьше, чем в прошлом году, но будет", - сказал Тыщук журналистам. Точный размер показателя он не назвал.

За 2023 год чистая прибыль "Победы" составила 21,3 млрд руб. (+42% к 2022 году), став максимальной с момента основания компании в 2014 году. Прибыль была полностью сформирована дополнительными доходами в размере 21,3 млрд руб. за счет успешного страхового урегулирования обязательств по 12 самолетам, поясняли в пресс-службе перевозчика.

Как сообщалось, пассажиропоток "Победы" в 2024 году вырос на 5%, до 13,7 млн человек. На внутренних рейсах было перевезено более 11,6 млн человек, на международных - более 2 млн. Средняя загрузка рейсов составила рекордные для компании 95,1%.

На прошлой неделе по РСБУ отчиталась материнская компания "Победы" - "Аэрофлот". Впервые с 2019 года компания получила чистую прибыль, которая составила 22 млрд руб. (против 29,5 млрд руб. чистого убытка в 2023 году). При этом показатель, включающий курсовой эффект и страховое урегулирование, оказался отрицательным - в размере более 42 млрд руб. (год ранее соответствующий убыток был на уровне 19,2 млрд руб.)

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из 42 Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.


Победа
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