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В Минэнерго отметили, что текущая цена нефти дает возможность производителям инвестировать

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Текущая цена нефти дает производителям "приличный уровень прибыли для реинвестирования", а потребителям - понимание ситуации, цену, которая позволяет планировать свой бизнес и иметь прибыль, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе India Energy Week.

Он подчеркнул, что слишком высокие цены на нефть могут разрушить любую экономику, поэтому ОПЕК+, на который приходится порядка 40% мирового производства нефти, берет на себя ответственность по регулированию поставок. "По нашему мнению, это помогло за последние восемь лет предотвратить множество кризисных ситуаций и дать людям предсказуемость", - сказал он.

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