Мировые поставки смартфонов выросли на 6,4% в 2024 году
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU -- Поставки смартфонов в мире по итогам 2024 года увеличились на 6,4% - до 1,24 млрд штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC).
В том числе в октябре-декабре они выросли на 2,4% в годовом выражении и достигли 331,7 млн штук. Продажи повысились шестой квартал подряд.
"Мы ожидаем, что рынок продолжит расти в 2025 году, хотя и более медленными темпами", - отмечается в сообщении исследовательской компании.
"Сильный рост, наблюдавшийся в 2024 году, доказывает устойчивость рынка смартфонов вопреки сохраняющимся макроэкономическим проблемам, опасениям по поводу валютных курсов на развивающихся рынках, сохраняющейся инфляции и умеренному спросу", - заявила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал. "Хотя мы сохраняем оптимизм в отношении дальнейшего роста в 2025 году, угроза повышения пошлин новой администрацией США усилила неопределенность в отрасли", - добавила она.
Американская Apple Inc. и южнокорейская Samsung Electronics сохранили за собой лидирующие позиции на мировом рынке, несмотря на сокращение продаж в прошлом году.
Поставки смартфонов в мире (млн штук):
|Компания
|2024г
|2023г
|изм. за год
|доля на рынке в 2024г
|доля в 2023г
|Apple
|232,1
|234,4
|-0,9%
|18,7%
|20,1%
|Samsung
|223,4
|226,7
|-1,4%
|18,0%
|19,5%
|Xiaomi
|168,5
|146
|15,4%
|13,6%
|12,5%
|Transsion
|106,9
|94,9
|12,7%
|8,6%
|8,2%
|OPPO
|104,8
|103,4
|1,4%
|8,5%
|8,9%
|другие
|402,9
|358,9
|12,3%
|32,5%
|30,8%
|Всего
|1239
|1164,1
|6,4%
|100%
|100%