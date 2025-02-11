Мировые поставки смартфонов выросли на 6,4% в 2024 году

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU -- Поставки смартфонов в мире по итогам 2024 года увеличились на 6,4% - до 1,24 млрд штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC).

В том числе в октябре-декабре они выросли на 2,4% в годовом выражении и достигли 331,7 млн штук. Продажи повысились шестой квартал подряд.

"Мы ожидаем, что рынок продолжит расти в 2025 году, хотя и более медленными темпами", - отмечается в сообщении исследовательской компании.

"Сильный рост, наблюдавшийся в 2024 году, доказывает устойчивость рынка смартфонов вопреки сохраняющимся макроэкономическим проблемам, опасениям по поводу валютных курсов на развивающихся рынках, сохраняющейся инфляции и умеренному спросу", - заявила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал. "Хотя мы сохраняем оптимизм в отношении дальнейшего роста в 2025 году, угроза повышения пошлин новой администрацией США усилила неопределенность в отрасли", - добавила она.

Американская Apple Inc. и южнокорейская Samsung Electronics сохранили за собой лидирующие позиции на мировом рынке, несмотря на сокращение продаж в прошлом году.

Поставки смартфонов в мире (млн штук):

Компания 2024г 2023г изм. за год доля на рынке в 2024г доля в 2023г Apple 232,1 234,4 -0,9% 18,7% 20,1% Samsung 223,4 226,7 -1,4% 18,0% 19,5% Xiaomi 168,5 146 15,4% 13,6% 12,5% Transsion 106,9 94,9 12,7% 8,6% 8,2% OPPO 104,8 103,4 1,4% 8,5% 8,9% другие 402,9 358,9 12,3% 32,5% 30,8% Всего 1239 1164,1 6,4% 100% 100%



