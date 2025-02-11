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Мировые поставки смартфонов выросли на 6,4% в 2024 году

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU -- Поставки смартфонов в мире по итогам 2024 года увеличились на 6,4% - до 1,24 млрд штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC).

В том числе в октябре-декабре они выросли на 2,4% в годовом выражении и достигли 331,7 млн штук. Продажи повысились шестой квартал подряд.

"Мы ожидаем, что рынок продолжит расти в 2025 году, хотя и более медленными темпами", - отмечается в сообщении исследовательской компании.

"Сильный рост, наблюдавшийся в 2024 году, доказывает устойчивость рынка смартфонов вопреки сохраняющимся макроэкономическим проблемам, опасениям по поводу валютных курсов на развивающихся рынках, сохраняющейся инфляции и умеренному спросу", - заявила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал. "Хотя мы сохраняем оптимизм в отношении дальнейшего роста в 2025 году, угроза повышения пошлин новой администрацией США усилила неопределенность в отрасли", - добавила она.

Американская Apple Inc. и южнокорейская Samsung Electronics сохранили за собой лидирующие позиции на мировом рынке, несмотря на сокращение продаж в прошлом году.

Поставки смартфонов в мире (млн штук):

Компания2024г2023гизм. за годдоля на рынке в 2024гдоля в 2023г
Apple232,1234,4-0,9%18,7%20,1%
Samsung223,4226,7-1,4%18,0%19,5%
Xiaomi168,514615,4%13,6%12,5%
Transsion106,994,912,7%8,6%8,2%
OPPO104,8103,41,4%8,5%8,9%
другие402,9358,912,3%32,5%30,8%
Всего12391164,16,4%100%100%


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