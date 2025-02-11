Индекс МосБиржи превысил 3000п, в аутсайдерах остается "РусГидро"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник отыграл утренние потери и вышел в "плюс" после локальной фиксации прибыли игроками из-за опасений, что вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины может оказаться более продолжительным, чем ожидалось ранее; фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent превысил $77 за баррель). Индекс МосБиржи вернулся выше рубежа 3000 пунктов после утренней просадки в район 2980 пунктов; в лидерах роста выступают акции "Эн+ груп" (+4%) и "Магнита" (+3,3%), в аутсайдерах остаются акции "РусГидро" (-6,6%) из-за возможного моратория на выплату дивидендов.

К 16:30 индекс МосБиржи составил 3017,08 пункта (+0,2%, минимум сессии - 2982,61 пункта), индекс РТС - 982,05 пункта (+0,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 февраля, составляет 96,7821 руб. (-49,41 копейки).

Вечером в понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог представит Дональду Трампу варианты мирного урегулирования на Украине в ближайшие недели.

Как заявили собеседники агентства, Келлог соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии (пройдет 14-16 февраля в Мюнхене - ИФ), а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы. При этом они отметили, что спецпосланник США не планирует посещать Москву в ходе этой поездки.

Подорожали к вечеру также "префы" "Транснефти" (+3%), акции ПАО "Группа Позитив" (+3%), ОК "Русал" (+2,9%), "Совкомфлота" (+2,3%), АФК "Система" (+1,7%), "МТС" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Северстали" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), бумаги "ММК" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Акции "РусГидро" упали до 0,5423 рубля.

Как сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, правительство обсуждает введение моратория на выплату дивидендов "РусГидро" до 2028 года в качестве меры по стабилизации финансового состояния компании. Вместо выплат акционерам (62,5% "РусГидро" принадлежит Росимуществу, 12,37% - ВТБ, 9,61% - компании En+) средства предлагается направить на погашение заимствований, привлеченных в рамках рефинансирования кредитов входящей в "РусГидро" "Дальневосточной генерирующей компании", а также на финансирование инвестпрограммы. Экономический эффект от этой меры предварительно оценивается в 125-150 млрд рублей.

Также подешевели бумаги "Газпрома" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "НЛМК" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "Газпром нефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Сбербанк в январе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15,5% - до 132,9 млрд руб. по сравнению со 115,1 млрд руб. прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка. "Благодаря сильной базе, созданной в предыдущем году, высокой операционной эффективности бизнеса и фокусу на удержании качества кредитного портфеля нам удалось достичь двузначного роста прибыли", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Рентабельность капитала в январе 2025 года составила 22,2%, увеличившись с 20,7% в январе 2024 года.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок после коррекции вернулся на максимумы года, ожидая поступления свежих и значимых геополитических новостей.

Акции производителя алюминия "Эн+ груп" второй день подряд растут на высоких объемах без очевидных фундаментальных причин. Котировки во вторник поднялись до максимума с июня 2024 года. Возможно, бумаги наряду с "РУСАЛом" поддерживает стабильность цен на алюминий, которые после ввода Трампом мировых пошлин на металл в размере 25% остаются недалеко от пиков текущего и прошлого года (немногим ниже $2700 за тонну).

Влияние американских пошлин на глобальные цены на алюминий при этом может быть неоднозначным: с одной стороны, основные его поставщики в США (Канада, ОАЭ и Китай) могут в ответ повысить цены, но на остальных рынках в связи с перераспределением поставок конкуренция может усилиться и оказать давление на котировки, полагает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник не наблюдалось значительных изменений. Европейский рынок сохраняет силу, в то время как на биржах США перед важными экономическими событиями недели преобладает краткосрочная осторожность. Индексы МосБиржи и РТС в ожидании геополитических новостей держатся недалеко от достигнутых накануне годовых максимумов 3020 пунктов и 983 пункта соответственно. Вполне вероятно, что значимые сообщения могут поступить уже в ближайшие дни и недели, поскольку работа по составлению плана урегулирования украинского конфликта ускорилась, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, индексы в США накануне выросли на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он введет дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25%. Во вторник важной макроэкономической статистики не ожидается, однако рынки будут следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла.

Российский рынок акций во вторник открылся снижением после того, как вечером в понедельник администрация Трампа приостановила свой мирный план по Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Тем не менее, утренняя просадка к вечеру была выкуплена, индекс МосБиржи вернулся выше рубежа 3000 пунктов. Бумаги "РусГидро" упали после того, как "Коммерсантъ" сообщил, что правительство РФ рассматривает запрет на выплату дивидендов "РусГидро" до 2028 года для стабилизации финансов компании, отметил Иванов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ остается во власти повышенной волатильности: количество геополитических новостей нарастает, что заставляет инвесторов беспокоиться. Кроме того, предстоящее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке также дает повод для тревоги - рынок пока не представляет, какой будет риторика регулятора.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, новости о приостановке разработки американского плана привели лишь к локальному снижению российского рынка акций. Сезон корпоративной годовой отчетности полноценно начался, компании раскрывают свои операционные и финансовые результаты. "Норникель" после выхода финансового отчета днем ранее теряет капитализацию. За 2024 год выручка компании снизилась на 13%, EBITDA потеряла 25% (рентабельность снизилась на 7%), а свободный денежный поток потерял 31% и составил $1858 млн. При этом скорректированный FCF оказался существенно меньше - $335 млн. Довольно сильно выглядят акции Сбера после выхода отчета по РСБУ за январь, отмечает Федосов.

Аналитики компании "Цифра брокер" отметили ряд негативных корпоративных новостей.

"Норникель" отказался от выплаты дивидендов, несмотря на положительный свободный денежный поток (FCF) в 2024 году. Совет директоров не стал рекомендовать дивиденды, что логично при снижении выручки на 5% (до 1166 млрд руб.). Основная причина - падение цен на ключевые металлы, частично компенсированное высоким спросом на медь.

Объем отгрузок Positive Technologies (акции в предыдущие два дня потеряли 14%) за 2024 год составил около 26 млрд руб., что ниже скорректированного прогноза (30-36 млрд руб.). В ноябре руководство уже пересматривало ожидания по отгрузкам, с 40-50 млрд руб. до 30-36 млрд руб., но фактические результаты оказались еще хуже. Высокие ставки и дорогой заемный капитал заставляют клиентов сокращать расходы, в том числе на кибербезопасность. К тому же продукты Positive Technologies дороже аналогов из-за высокого качества, что снижает их конкурентоспособность. На фоне возможного сохранения высоких ставок и давления на IT-бюджеты прогноз по отгрузкам на 2025 год могут снова пересмотреть. Потенциальный диапазон 35-45 млрд руб. заметно ниже прежнего ориентира в 70-100 млрд руб., что ставит под сомнение растущий профиль компании, отмечают эксперты "Цифры брокер".

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с празднованием Дня основания государства, австралийский ASX Australia подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), улучшились настроения в Европе (индексы CAC 40, DAX подросли на 0,1-0,3%, FTSE сократил снижение до 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3-0,6%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на всю импортируемую в страну сталь и алюминий, сообщает Trading Economics.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала необоснованными введенные США пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы и пообещала ответные меры Евросоюза.

"Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа - они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры. ЕС будет действовать для защиты своих экономических интересов. Мы защитим наших работников, бизнес и потребителей", - говорится в опубликованном во вторник заявлении главы ЕК.

Фон дер Ляйен выразила глубокое сожаление в связи с решением США ввести такие пошлины, отметив, что они нанесут вред бизнесу, а еще больше от них пострадают потребители.

Также на этой неделе трейдеры ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената и Палаты представителей, а также публикации данных об инфляции в Штатах за январь.

На нефтяном рынке во вторник цены продолжают повышение на фоне опасений возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:30 по московскому времени составила $77,24 за баррель (+1,8% и +1,6% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $73,62 за баррель (+1,8% и +1,9% в понедельник).

Президент США Дональд Трамп полагает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех оставшихся удерживаемых в секторе Газа заложников днем в субботу, передает Associated Press.

В понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, так как считают, что Израиль нарушает соглашение о прекращении огня. После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности".

Кроме того, введение Трампом 25%-ных пошлин на весь импорт стали и алюминия в США может негативно отразиться на топливно-энергетическом комплексе страны, особенно на представителях нефтяной отрасли, закупающих особые марки стали, недоступные на внутреннем рынке, пишет Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывает скачок цен на газ в Европе, из-за которого использование нефти в качестве топлива становится более привлекательным с экономической точки зрения.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+8,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+5,1%), акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+5,5% и +2,6% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+4,2%).

Подросли акции ПАО "Сегежа Групп" (+2,3%) после известий, что президент РФ Владимир Путин высказался за поддержку российских лесопереработчиков, испытывающих сложности с поставками своей продукции на экспорт.

"Нужно поддержать тех, кто работает в этой сфере, имея в виду, что есть сложности на мировых рынках и с реализацией продукции. Поэтому нам, конечно, нужна переработка внутри страны, что, собственно говоря, отвечает нашим стратегическим целям", - сказал он на рабочей встрече с главой Калужской области Владиславом Шапшой.

Снизились акции ПАО "Инарктика" (-4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 составил 83,85 млрд рублей (из них 12,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,36 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 6,48 млрд рублей на акции ПАО "Группа Позитив").



