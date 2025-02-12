Crew Dragon с российским космонавтом Песковым отправится на МКС 12 марта

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Запуск американского корабля Crew Dragon с экипажем Crew-10, в состав которого входит российский космонавт Кирилл Песков, к Международной космической станции состоится 12 марта, сообщил "Роскосмос" со ссылкой на информацию NASA.

Помимо Пескова в экипаж включены астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.

"Через несколько дней после прибытия экипажа Crew-10 со станции на Землю возвратится корабль Crew Dragon с экипажем Crew-9, в состав которого входят космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что полеты Пескова и Горбунова осуществляются по соглашению, подписанному Роскосмосом и NASA в июле 2022 года по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях "Союз МС".

"Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта NASA для обслуживания, соответственно, российского и американского сегментов станции", - подчеркивается в сообщении.