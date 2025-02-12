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ЦБ РФ продал юани на 5,5 млрд руб. с расчетами 11 февраля

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ продал валюту расчетами 11 февраля на 5,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ с 9 января 2025 года возобновил проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке. В первом полугодии 2025 года Банк России будет осуществлять покупку или продажу валюты исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином объема на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 66,5 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,3 млрд рублей.

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