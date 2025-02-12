ФАС признала доминирующими ряд компаний на рынке свинины, включая "Мираторг"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ФАС проанализировала товарные рынки в границах федеральных округов и в шести округах выявила компании, суммарные доли которых на рынках свинины позволили признать их положение доминирующим.

Как сообщает служба, в Дальневосточном федеральном округе это "Русагро", "Мираторг", "Сибагро", в Северо-Кавказском - ООО "Гвардия", в Сибирском - "Сибагро", "Мираторг", ООО СПК "Чистогорский", в Уральском - "Сибагро", ООО "Камский бекон", "Мираторг", в Центральном - "Русагро", "Мираторг", ООО "Знаменский СГЦ", в Южном - ООО "РКЗ-ТАВР".

ФАС отмечает, что само по себе доминирующее положение не является нарушением антимонопольного законодательства. "Вместе с тем компании, являющиеся лидерами рынка, должны проявлять социальную ответственность при формировании своей ценовой политики с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Служба напоминает, что злоупотребление доминирующим положением влечет применение мер административной ответственности, в том числе оборотных штрафов.