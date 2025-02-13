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Дефицит текущего счета платежного баланса РФ в январе составил $0,7 млрд

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2025 года составило $0,7 млрд после дефицита $1,6 млрд в декабре, в январе 2024 года был профицит $2,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе 2025 года снизился на 37,5% до $4,5 млрд по сравнению с $7,2 млрд в январе прошлого года. По сравнению с декабрем 2024 года, когда торговый профицит составил $5,6 млрд, январский показатель ниже на 19,6%.

Как отмечает ЦБ РФ, дефицит баланса первичных и вторичных доходов и баланса услуг в январе незначительно превысил профицит торгового баланса, как и в предыдущем месяце.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе 2025 г. (в млрд долларов США):

ПоказательЯнварьМ/МГ/Г
Счет текущих операций-0,7-56,3%
Торговый баланс4,5-19,6%-37,5%
Экспорт28,5-8,9%-0,3%
Импорт23,9-7,0%11,7%
Баланс услуг-3,0-21,1%-3,2%
Экспорт2,9-31,0%-9,4%
Импорт6,0-25,0%-4,8%
Баланс первичных и вторичных доходов-2,1-38,2%75,0%
Доходы к получению2,6-25,7%-13,3%
Доходы к выплате4,8-30,4%14,3%
Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы5,8 81,3%
Чистое принятие обязательств5,4
ЦБ РФ Банк России
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