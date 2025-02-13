Дефицит текущего счета платежного баланса РФ в январе составил $0,7 млрд

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2025 года составило $0,7 млрд после дефицита $1,6 млрд в декабре, в январе 2024 года был профицит $2,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе 2025 года снизился на 37,5% до $4,5 млрд по сравнению с $7,2 млрд в январе прошлого года. По сравнению с декабрем 2024 года, когда торговый профицит составил $5,6 млрд, январский показатель ниже на 19,6%.

Как отмечает ЦБ РФ, дефицит баланса первичных и вторичных доходов и баланса услуг в январе незначительно превысил профицит торгового баланса, как и в предыдущем месяце.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе 2025 г. (в млрд долларов США):