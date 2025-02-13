Дефицит текущего счета платежного баланса РФ в январе составил $0,7 млрд
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе 2025 года составило $0,7 млрд после дефицита $1,6 млрд в декабре, в январе 2024 года был профицит $2,9 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.
Профицит торгового баланса РФ в январе 2025 года снизился на 37,5% до $4,5 млрд по сравнению с $7,2 млрд в январе прошлого года. По сравнению с декабрем 2024 года, когда торговый профицит составил $5,6 млрд, январский показатель ниже на 19,6%.
Как отмечает ЦБ РФ, дефицит баланса первичных и вторичных доходов и баланса услуг в январе незначительно превысил профицит торгового баланса, как и в предыдущем месяце.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе 2025 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Январь
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|-0,7
|-56,3%
|Торговый баланс
|4,5
|-19,6%
|-37,5%
|Экспорт
|28,5
|-8,9%
|-0,3%
|Импорт
|23,9
|-7,0%
|11,7%
|Баланс услуг
|-3,0
|-21,1%
|-3,2%
|Экспорт
|2,9
|-31,0%
|-9,4%
|Импорт
|6,0
|-25,0%
|-4,8%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-2,1
|-38,2%
|75,0%
|Доходы к получению
|2,6
|-25,7%
|-13,3%
|Доходы к выплате
|4,8
|-30,4%
|14,3%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|5,8
|81,3%
|Чистое принятие обязательств
|5,4