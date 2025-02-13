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Поставщик решений для кибербезопасности SailPoint провел IPO на $1,38 млрд

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американская SailPoint Inc., поставщик решений для кибербезопасности, провела IPO на $1,38 млрд, разместив акции по верхней границе заявленного ценового диапазона.

Как говорится в сообщении SailPoint, в общей сложности компания и ее акционеры, в том числе инвесткомпания Thoma Bravo, продали 60 млн бумаг по $23. Размещение акций по этой цене обеспечивает SailPoint оценку в $12,8 млрд.

Ранее СМИ сообщали, что SailPoint планирует продать 50 млн бумаг по $21-23.

Организаторами IPO стали Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. Акции начнут торговаться на бирже Nasdaq в четверг под тикером SAIL.

SailPoint, созданная в 2005 году, была выкуплена за $6,9 млрд инвесткомпанией Thoma Bravo в 2022 году, после чего ее акции были выведены с биржи.

США SailPoint
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