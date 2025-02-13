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Число заявок на пособие по безработице в США снизилось сильнее прогноза

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 213 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 220 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 216 тыс. с 217 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 1 февраля, опустилось до 1,85 млн по сравнению с 1,886 млн неделей ранее. При этом эксперты ожидали менее значительного сокращения - до 1,88 млн.

США
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