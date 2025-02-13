Прямые контракты аграриев с торговлей будут содержать формулу цены для реализации продуктов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак поручил Минсельхозу РФ совместно с Минпромторгом проработать внедрение прямых контрактов сельхозпроизводителей с розничными сетями с формулой цены для реализации продовольственной продукции, сообщила пресс-служба правительства.

Кроме того, оба ведомства должны проработать целевые подходы по регулированию экспорта риса в зависимости от урожая.

Поручение дано по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

Как сообщалось, в настоящее время действует запрет на экспорт риса до 30 июня 2025 года. РФ начала ограничивать поставки риса за рубеж с 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в РФ), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в 2022 году до 920,1 тыс. тонн. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Он действовал по 31 декабря 2022 года, а затем был продлен с 1 января по 30 июня 2023 года, с 1 июля по 31 декабря 2023 года, с 1 января по 30 июня 2024 года, с 1 июля по 31 декабря 2024 года. Затем эта мера была продлена по 30 июня 2025 года.

Предложение о продлении запрета внес Минсельхоз РФ. Мотивируя свое решение, ведомство в пояснительной записке сообщало, что производство риса-сырца в РФ составляет ежегодно порядка 1 млн тонн. В 2024 году, по данным Росстата, его сбор составил 1,26 млн тонн против 1,07 млн тонн годом ранее. "Принимаемые меры позволяют не допустить возникновения дефицита на внутреннем рынке и обеспечивают стабильность ценовой ситуации. Тем не менее, профицита, доступного для направления на экспорт, по мнению Минсельхоза, в настоящий момент не наблюдается, что подтверждается стабильной динамикой запасов и цен", - говорилось в документе, который обосновывал позицию ведомства.

Минсельхоз ориентирует аграриев РФ на увеличение производства риса до 2 млн тонн.