РФ в 2024 году увеличила производство рыбных кормов на 19%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году произвела 51,4 тыс. тонн рыбных кормов, что на 19% больше, чем в 2023 году, сообщает Росрыболовство.

В результате потребность аквакультурных хозяйств в кормах была закрыта отечественным производством на 25%.

"До 2022 года зависимость отечественного рынка аквакультуры лососевых от зарубежных кормов достигала 90%. В 2023 году была введена такая мера господдержки, как компенсация 25% капитальных затрат на строительство и модернизацию объектов по производству специализированных рыбных кормов", - говорится в сообщении.

В результате был построен ряд новых объектов в Курской, Нижегородской, Астраханской областях и Северной Осетии. В Саратовской области проведена модернизация действующего предприятия.

По прогнозам, к 2030 году производство кормов на действующих и дополнительно введенных мощностях составит порядка 250 тыс. тонн.

Росрыболовство также сообщило, что в 2024 году российские рыбоводные хозяйства закрыли 15% потребностей отечественного рынка рыбопосадочного материала лососевых. До 2021 года зависимость от его импорта составляла 98%, основными поставщиками были Норвегия, Дания, США, Франция.

В 2024 году была проведена модернизация племенного хозяйства в Адлере и построены новые производственные объекты в Вологодской и Ярославской областях, а также в Карелии.

Согласно прогнозам, к 2030 году доля отечественного посадочного материала для товарного лососеводства РФ может достичь 80%, кормов - до 90%.