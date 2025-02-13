Новак может сменить Чернышенко в набсовете Сбербанка

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, вице-премьера Александра Новака, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В прошлом году в списке кандидатов в набсовет Сбербанка от РФ были Орешкин, Силуанов, Колычев и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Таким образом, Новак может сменить в набсовете Сбербанка Чернышенко.

Состав набсовета по итогам годового собрания в 2024 году Сбербанк не раскрывал.

В список кандидатов, помимо Орешкина, Силуанова, Колычева и Чернышенко, был включен глава Сбербанка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин, председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов, декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан, ректор НИТУ "МИСИС" Алевтина Черникова, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, президент МФТИ Николай Кудрявцев, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.