Европейские рынки акций завершили торги в четверг уверенным ростом, Stoxx 50 обновил рекорд

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном завершили торги в четверг в плюсе, исключением стал британский индикатор.

Поддержку европейским рынкам оказывает информация о том, что президенты США и России договорились начать переговоры об урегулировании украинского конфликта. На этом фоне подорожали, в частности, акции автопроизводителей.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 1,09%, до 553,75 пункта. Индекс 50 "голубых фишек" Stoxx 50 вырос на 1,7%, обновив рекорд.

Британский FTSE 100 снизился на 0,49%, германский DAX прибавил 2,09%, французский CAC 40 - 1,52%, итальянский FTSE MIB - 1%, испанский IBEX 35 - 0,2%.

Бумаги Volkswagen выросли в цене на 6,3%, Bayerische Motoren Werke - на 6,1%, Mercedes-Benz - на 5,4%, Stellantis - на 4%, Renault - на 3,8%.

Стоимость акций Siemens AG подскочила на 7,3%. Крупнейший в Европе промышленный конгломерат увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 финансового года на 52%, что превзошло ожидания аналитиков.

Бумаги Michelin подорожали на 4,6%. Производитель автомобильных шин сократил операционную и чистую прибыль по итогам 2024 года, но прогнозирует увеличение операционной прибыли без учета изменения валютных курсов в 2025 году.

Капитализация Nestle выросла на 6,2%. Швейцарский производитель продуктов питания сократил выручку в 2024 году на 1,8%, чистую прибыль - на 2,9%, Компания, однако, прогнозирует ускорение органического роста выручки в 2025 году. Nestle намерена повысить дивиденды до 3,05 франка ($3,36) с 3 франков на акцию.

Рыночная стоимость французского оператора связи Orange SA поднялась на 3,1% благодаря ее позитивной отчетности.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое сокращение промпроизводства в еврозоне в декабре - на 1,1% относительно ноября и на 2% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель вырос на 0,4%, второй - снизился на 1,8%.

Отчет Федерального статистического управления Германии подтвердил сохранение инфляции в стране в январе на уровне предыдущего месяца - 2,8% в годовом выражении.

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании сообщило о неожиданном росте ВВП страны в четвертом квартале - на 0,1% по сравнению с тремя предыдущими месяцами. Аналитики в среднем прогнозировали его снижение на 0,1%, по данным Trading Economics.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx Europe 600 в четверг стали акции нидерландской Adyen NV (+14,4%). Уверенный подъем также продемонстрировали бумаги германского сервиса доставки Delivery Hero (+12,7%), французского поставщика автокомпонентов Valeo SE (+9,1%), а также Legrand SA (+9%), Genmab A/S (+8,5%).

Лидером снижения стали акции нефтегазовой компании Neste Oyj (-10,5%). Резко упала капитализация British American Tobacco (-8,8%), британского производителя пищевых ингредиентов Tate & Lyle (-6,7%), Technip Energies (-5,8%).

Рыночная стоимость Unilever снизилась на 5,6%. Один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса сократил выручку в четвертом квартале 2024 года на 0,1%, сильнее ожиданий.

Акции Barclays подешевели на 4,7%, несмотря на в целом позитивную отчетность банка. Стоимость бумаг Commerzbank AG выросла на 1,6% после публикации германским банком годовых результатов.