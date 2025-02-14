Applied Materials в I финквартале сократила чистую прибыль на 41%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская Applied Materials, один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, в первом квартале 2025 финансового года сократила чистую прибыль на 41% и дала слабый прогноз выручки на текущий период.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль за квартал, который завершился 26 января, составила $1,185 млрд, или $1,45 в расчете на акцию по сравнению $2,019 млрд ($2,41 на акцию), полученными за сопоставимый период предыдущего года. При этом скорректированная прибыль выросла до $2,38 с $2,13 на бумагу.

Выручка увеличилась на 6,8% - до $7,166 млрд против $6,707 млрд годом ранее. Доходы подразделения полупроводниковых систем повысились на 9,1% и составили $5,356 млрд, сервисного бизнеса - на 8%, до $1,594 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,28 на акцию при выручке в $7,15 млрд.

В прошедшем квартале Applied Materials вернула акционерам $326 млн в виде дивидендных выплат и $1,64 млрд за счет выкупа своих акций.

Согласно прогнозу компании, ее скорректированная прибыль во втором финквартале будет находиться в диапазоне $2,12-2,48 на акцию, выручка - $6,7-7,5 млрд. Эксперты прогнозируют выручку в районе $7,21 млрд.

Котировки акций Applied Materials на дополнительных торгах в четверг упали на 5% после публикации отчетности, поскольку прогноз разочаровал инвесторов. Рыночная стоимость компании за последние три месяца снизилась на 0,9% (до $147 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 4,4%.