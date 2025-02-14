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ЦБ отмечает замедление инфляции по оперативным данным, но о переломе тренда речи нет

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечает некоторое замедление инфляции, исходя из оперативных данных января и февраля, однако полагает, что годовая инфляция будет иметь длинный "тормозной" путь.

"Оперативные данные об инфляции в январе и феврале указывают на небольшое замедление текущих темпов роста цен по сравнению с концом года. Но о переломе тренда речь пока не идет", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

"Говоря о пересмотре прогноза инфляции на 2025 год, отмечу, что мы вошли в этот год с очень высокой точки, то есть с очень высокими темпами роста цен. Годовая инфляция будет иметь длинный тормозной путь из-за сильной инерции, и в целом за этот год цены вырастут на 7-8%. Вместе с тем с каждым кварталом цены должны расти медленнее, и к концу года месячные темпы роста цен будут соответствовать 4% в пересчете на год. Наш прогноз по инфляции основан на базовом сценарии, который предполагает плавное возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста", - добавила она.

В целом глава ЦБ отметила, что ценовое давление остается значительным - показатели устойчивой инфляции к концу 2024 года превысили 10%. "Что мы, безусловно, оцениваем как неприемлемо высокий уровень. Помимо устойчивых факторов на ценовую динамику декабря также повлияло произошедшее ранее ослабление рубля, в частности, ускорился рост цен на сильно зависящие от валютного курса товары, прежде всего, на электронику и бытовую технику", - сказала она.

Устойчивая часть инфляции, отметила Набиуллина, во многом подпитывалась инфляционными ожиданиями - они остаются на очень высоких уровнях для всех групп экономических агентов. "При этом профессиональные аналитики, принимающие участие в нашем макро-опросе, повысили свои ожидания по инфляции на 2025 год. Некоторого оптимизма добавляют свежие данные о ценовых ожиданиях бизнеса. В феврале они снизились впервые с первого квартала прошлого года", - сказала также она.


Эльвира Набиуллина инфляция ЦБ РФ Банк России
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