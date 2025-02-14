Совокупная доля иностранцев в уставных капиталах банков составила 5,86% к началу 2025 года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Размер доли участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2025 года составил 5,86%, сообщает Банк России.

По его же данным, на 1 января 2024 года тот же показатель был 6,95%.

Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых организаций на 1 января этого года составила 3,69% в то время как на 1 января 2024 года показатель был на уровне 4,79%.

Банк России ежегодно рассчитывает и публикует данный показатель в соответствии с требованиями законодательства.

Иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 205,796 млрд рублей, их совокупный уставный капитал - 3 513,831 млрд рублей.

Иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале страховых организаций, составили 8,893 млрд рублей, их совокупный уставный капитал - 241,048 млрд рублей.