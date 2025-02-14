ФАС намерена расширить контроль над сделками нерезидентов в рыболовстве и пользовании недрами

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России хочет распространить на сопутствующие виды деятельности требование о предварительном согласовании сделок по покупке иностранными инвесторами рыболовных активов.

Соответствующие изменения в 57-й федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", подготовлены и размещены ведомством на regulation.gov.ru.

Помимо сделок с активами, относящимися непосредственно к рыболовству, контроль ФАС предлагается расширить на следующие виды деятельности: приемка, обработка, перегрузка, транспортировка, хранение и выгрузка водных биологических ресурсов, производство рыбной продукции, рыбоводство.

В пояснительной записке к проекту изменений отмечается, что ФАС "выявлены случаи установления контроля иностранных инвесторов над российскими рыбодобывающими обществами посредством создания условий финансово-экономической и технической зависимости таких обществ от иностранных инвесторов в процессе приемки, обработки, перегрузки, транспортировки, хранения и выбора покупателей и продажи рыбопродукции".

"Учитывая важность рыбодобывающей отрасли для продовольственной безопасности страны и в целях нейтрализации выявленных угроз экономической безопасности, государственный контроль в соответствии с требованиями закона №57-ФЗ будет осуществляться не только в отношении обществ, осуществляющих непосредственно добычу водных биоресурсов (изъятие водных биоресурсов из среды их обитания), но и осуществляющих иные производственные процессы в сфере рыболовства: деятельность по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству на судах рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из этих водных биоресурсов или выгрузке уловов водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде в морские порты Российской Федерации, в иные места выгрузки", - отмечают авторы проекта.

Также ФАС хочет ужесточить требования к иностранному владению участками недр, не относящихся к недрам федерального значения.

Инвесторы-нерезиденты должны будут предоставить в ФАС информацию о долях от 5% до 50% в юрлицах, осуществляющих пользование такими недрами. Если доля выше 50% инвестор должен в течение года после вступления поправок в силу подать ходатайство о согласовании установления контроля или снизить долю менее контрольной. Невыполнение этого требования "будет выступать основанием для лишения иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, в судебном порядке по иску ФАС России права голоса на общем собрании акционеров (участников) такого юридического лица", говорится в пояснительной записке.

В частности, требование будет касаться участков с извлекаемыми запасами нефти от 50 млн до 70 млн тонн, с запасами газа от 30 млрд до 50 млрд куб. м, коренными (рудными) запасами золота от 30 до 50 тонн, с запасами меди от 300 тыс. до 500 тыс. тонн (на основании сведений государственного баланса запасов полезных ископаемых начиная с 1 января 2006 года). Также требование планируется распространить на участки, содержащие проявления урана, особо чистого кварцевого сырья, редкие земли иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, алмазов (за исключением россыпных), лития (за исключением гидроминерального сырья), металлов платиновой группы (за исключением россыпных).