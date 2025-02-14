Рынок акций РФ в пятницу откатился к 3185п по индексу МосБиржи на сигналах от ЦБ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку, умеренно жестких сигналов о дальнейшей ДКП, а также прогнозов регулятора по инфляции и ставкам; индекс МосБиржи откатился до 3185 пунктов после роста днем к 3290 пунктам; лидировали в снижении акции "Эн+ груп" (-3,9%), ПАО "Полюс" (-3,9%) и АФК "Система" (-3,5%.)

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3185 пунктов (-0,7%, максимум сессии - 3288,32 пункта), индекс РТС - 1111 пунктов (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 февраля, составил 90,3099 руб. (-72,14 копейки).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 7,4-15,7%, официальный курс доллара от ЦБ РФ упал на 6,97 рубля.

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