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Потребительские цены на бензин в РФ в январе выросли на 0,62%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в России в январе 2025 года относительно предыдущего месяца замедлился до 0,62% после повышения на 1,35% в декабре 2024 года и на 1,14% в ноябре, сообщил в пятницу Росстат

Относительно января 2024 года потребительские цены на бензин в январе этого года выросли на 11,23%.

Дизельное топливо в январе 2025 году подорожало в РФ на 0,7% к предыдущему месяцу после того, как в декабре рост цен составил 1,4%, в ноябре - 2,2%.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2024 году составил 11,13%, оказавшись на 1,61% выше общей инфляции за год (9,52%).

Хроника 07 июня 2024 года – 14 февраля 2025 годаИнфляция в России
Росстат
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