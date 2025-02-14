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Nvidia сократила долю в Arm на 44%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. сократила долю в британском разработчике архитектуры для чипов Arm на 44%, следует из документов на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

На конец декабря Nvidia владела 1,1 млн бумаг Arm по сравнению с 1,96 млн кварталом ранее.

Кроме того, Nvidia полностью продала долю в ИИ-компании SoundHound и купила 1,7 млн бумаг китайского разработчика технологий беспилотного вождения WeRide из порядка 256 млн в обращении.

Американские депозитарные расписки (ADR) Arm дешевеют на 4,8% на торгах в пятницу, WeRide - дорожают на 78,2%. Акции SoundHound рухнули на 25,7%.

Nvidia Arm SoundHound WeRide
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