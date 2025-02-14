Утверждён порядок расчёта процентов на вознаграждения по "сиротским" произведениям

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правительство утвердило порядок расчёта процентов на авторские вознаграждения по произведениям, авторы или правообладатели которых не известны; средства будут поступать на специальный счёт, сообщило Минкультуры РФ.

"Подписано постановление правительства РФ, реализующее механизм хранения на специальном банковском счёте авторских вознаграждений за использование "сиротских" произведений (авторы/правообладатели которых не известны), а если создатель или иной правообладатель таких произведений решит заявить о своих правах, для получения собранного вознаграждения ему следует обратиться в недавно аккредитованную организацию по коллективному управлению правами", - сообщило ведомство журналистам.

В настоящее время такой организацией, как уточнили в ведомстве, является Российское авторское общество.

До момента обращения организация будет управлять "сиротскими" произведениями, в том числе заключать лицензионные договоры на их использование, вести реестр таких произведений и контролировать их применение. Разрешения на использование "сиротских" произведений заинтересованные лица также смогут получать через такую организацию, уточняет Минкультуры РФ.

"Вознаграждение за использование произведений будут зачислять на специальный счёт - в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода, либо в иной форме, например, в виде платежей за каждое прослушивание или просмотр", - пояснили в ведомстве.

Постановлением также устанавливаются правила расчёта процентов за использование банком средств авторских вознаграждений. Так, вознаграждение зачисляется на специальный номинальный счёт в банке, при этом за пользование этими средствами банк выплачивает проценты, информирует министерство.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, подписано постановление, устанавливающее, что размер средств, который организация по коллективному управлению правами вправе удерживать из доходов от инвестирования на покрытие своих расходов и совершенствование механизмов взаимодействия с авторами и иными правообладателями, не будет превышать 45% полученного от инвестирования дохода. Этот механизм будет применяться только в том случае, если организация по коллективному управлению авторскими правами примет решение инвестировать хранящееся на номинальном счёту вознаграждение.