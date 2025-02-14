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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 19 февраля снизится на 8,7%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 19 февраля снизится на 8,7%, до 3636,3 рубля с 3984,2 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снизится до 2202,4 рубля с 3062,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 3373,3 рубля с 3710,2 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $241,2 за тонну на пшеницу ($240,6 за предыдущий период), $208,2 - на ячмень ($215,8), $225,6 - на кукурузу ($225,2).

Как сообщалось, с 15 февраля начинает действовать экспортная квота на пшеницу. Квоты на ячмень и кукурузу нулевые. Но действующий механизм расчета пошлин будет использоваться и в дальнейшем, сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.


Минсельхоз
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