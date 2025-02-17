Европейские фондовые рынки изменились разнонаправленно по итогам торгов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу.

Оптимизм, вызванный сообщениями о том, что президенты США и России договорились начать переговоры об урегулировании украинского конфликта, способствовал подъему европейских рынков в предыдущие дни, однако теперь он постепенно сходит на нет, отмечает Trading Economics.

Трейдеры оценивают новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров США, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Новые импортные пошлины будут устанавливаться индивидуально для каждой страны. Выдвинутый Трампом кандидат на пост министра торговли США Говард Латник заявил, что вопрос должен быть решен к 1 апреля.

Инвесторы позитивно восприняли тот факт, что обещанные ранее Трампом "ответные меры" не вступили в силу немедленно, а были отложены на некоторое время, отмечает Market Watch. Такое решение, по мнению экспертов, оставляет возможность для переговоров.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов снизился на 0,24%, до 552,41 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,37%, германский DAX - 0,44%. Французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB повысились на 0,18%, испанский IBEX 35 - на 0,15%.

Статистическое управление Европейского союза сообщило в росте экономики еврозоны в четвертом квартале 2024 года. Согласно пересмотренным данным, ее ВВП увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, тогда как предварительная оценка указывала на то, что он не изменился.

В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,9% - максимальными темпами с начала 2023 года.

Экономика Германии в октябре-декабре снизилась на 0,2% в поквартальном выражении, Франции - на 0,1%, Испании - выросла на 0,8%, ВВП Италии не изменился.

В годовом выражении ВВП Германии также уменьшился на 0,2%, Франции - вырос на 0,7%, Испании - на 3,5%, Италии - на 0,5%.

Экономика Евросоюза в четвертом квартале выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,1% в годовом выражении.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали некоторое усиление инфляционного давления в Германии. Индекс оптовых цен в ФРГ в январе увеличился на 0,9% в годовом выражении после повышения на 0,1% месяцем ранее, сообщило Федеральное статистическое управление страны. Январский подъем индекса стал максимальным с апреля 2023 года.

Между тем в Испании рост потребительских цен, рассчитанных по стандартам Евросоюза, в январе ускорился до максимальных за шесть месяцев 2,9% с 2,8% в декабре. Окончательные данные, обнародованные в пятницу, совпали с предварительной оценкой.

Лидерами роста среди компонентов Stoxx Europe 600 в пятницу стали Tomra Systems (+12,8%), Saab (+7,9%), Rheinmetall (+7,9%), Entain (+6,8%) и Huhtamaki (+6,5%).

Наибольшее снижение показали котировки бумаг Interpump Group (-16,3%), Umicore SA (-9,6%), Teleсom Italia (-7,6%), Nibe Industrier (-6,9%) и Fresenius Medical Care (-5,2%).

Акции Hermes International подорожали на 0,8% благодаря сильным результатам французского дома моды за четвертый квартал.

Бумаги NatWest Group подешевели на 2%, несмотря на хорошую отчетность британского банка и его оптимистичные прогнозы. NatWest увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 8%, до 3,83 млрд фунтов, что оказалось лучше ожиданий рынка (3,71 млрд фунтов). Банк ожидает, что его скорректированная прибыль в 2025 году, а также ключевой показатель рентабельности, будут выше уровней предыдущего года.

Цена акций Coca-Cola Europacific Partners увеличилась на 1,8%. Компания анонсировала программу обратного выкупа акций на 1 млрд евро. Она ожидает повышения выручки на 4% в 2025 году, операционной прибыли - на 7%.

Рыночная стоимость финской авиакомпании Finnair Oyj повысилась на 3,8%. Ранее в пятницу компания сообщила о грядущей отставке ее главного финансового директор Кристиана Пуллола, занимавшего эту должность около 2,5 лет. Пуллола покинет Finnair 12 августа. Накануне компания представила квартальные результаты, превзошедшие ожидания рынка, а также сообщила, что ожидает роста выручки по итогам текущего года.