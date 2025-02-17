Уолл-стрит закрылась разнонаправленными изменениями в пятницу

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Розничные продажи в США в январе упали на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение продаж на 0,2%, по данным агентства Bloomberg.

Объем промышленного производства в Штатах в январе увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%, отмечает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в декабре промпроизводство в стране выросло на 1%. Ранее сообщалось о подъеме на 0,9%.

Акции Airbnb Inc. подскочили на 14,4% по итогам торгов. Сервис бронирования жилья зафиксировал чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года против чистого убытка годом ранее, увеличив выручку на 12%.

Рыночная стоимость Moderna Inc. повысилась на 3,3%. Биотехнологическая компания в минувшем квартале получила чистый убыток, однако выручка превзошла прогнозы аналитиков.

Владелец сети магазинов видеоигр и игровой электроники GameStop нарастил капитализацию на 2,6% после сообщения CNBC со ссылкой на источники о планах компании инвестировать в альтернативные классы активов, включая биткойн и другие криптовалюты.

Бумаги букмекера DraftKings взлетели на 15,2% после улучшения прогноза выручки на текущий год.

Оператор казино MGM Resorts International сократил рыночную стоимость на 1,4%, несмотря на сильный отчет.

Капитализация Applied Materials снизилась на 8,2%. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов в первом квартале 2025 финансового года сократил чистую прибыль на 41% и дал слабый прогноз выручки на текущий период.

Цена бумаг Palo Alto Networks уменьшилась на 0,9%. Чистая прибыль разработчика решений в сфере кибербезопасности в ноябре-январе упала до $267,3 млн по сравнению с $1,747 млрд годом ранее.

Разработчик облачных платформ и сервисов Twilio Inc. потерял 15% рыночной стоимости. Скорректированная прибыль компании в октябре-декабре оказалась ниже ожиданий рынка, как и ее прогноз выручки на текущий квартал.

Котировки бумаг Informatica Inc. рухнули на 21,5%. Поставщик решений для работы с данными в четвертом квартале получил выручку заметно хуже оценок экспертов, а также дал слабый прогноз.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,37% и составил 44546,08 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,01% - до 6114,63 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,41% и завершил сессию на отметке 20026,77 пункта.