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"Рособоронэкспорт" сообщил о росте спроса на оружие на Ближнем Востоке

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" фиксирует рост спроса на оружие в различных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке, заявил глава компании Александр Михеев "Интерфаксу" на выставке IDEX-2025.

""Рособоронэкспорт" наблюдает и внимательно изучает рост спроса на продукцию военного назначения в мире. Он растет на десятки процентов, и Ближний Восток здесь не исключение", - сказал Михеев.

"Все страны увидели, что реалии современных боевых действий в корне изменились, и рассматривают Россию и российский оборонно-промышленный комплекс в качестве лидера с учетом полученного нами опыта", - отметил глава "Рособоронэкспорта".

Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

ОАЭ Ближний Восток Александр Михеев Рособоронэкспорт
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