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Рубль слегка дорожает к юаню на фоне укрепляющихся цен на нефть

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в понедельник рубль слегка дорожает к юаню на фоне слабо растущих котировок нефти.

Через первую минуту торгов юань дешевел на 0,6% копейки к уровню закрытия пятницы, до 12,469 рубля. При этом юань был на 10,22 копейки выше уровня действующего официального курса.

Инфляция в России в январе 2025 года составила 1,23% после 1,32% в декабре 2024 года, сообщил Росстат. Инфляция в январе 2025 года немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,18%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в январе 2025 года ускорилась до 9,92% (аналитики ожидали 9,87%) с 9,52% на конец декабря 2024 года.

Совет директоров Банка России 14 февраля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%. "Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - заявил регулятор.

ЦБ отметил, что "в базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре".

Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года. ЦБ одновременно повысил прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% по-прежнему в 2026 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,5% по опросу в конце декабря).

Цены на нефть немного поднимаются утром в понедельник, восстанавливаясь после снижения в прошлую пятницу.

К 10:05 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,05% до $74,77 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,06%, до $70,78 за баррель.

За прошлую неделю Brent выросла в цене на 0,1%, а WTI подешевела на 0,4%, завершив в минусе четвертую неделю подряд.

В центре внимания рынков по-прежнему находятся заявления президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли и то, как принимаемые им меры могут сказаться на предложении и спросе на топливо.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты хотят сократить экспорт иранской нефти в десять раз, а также рассказал о готовности ввести дополнительные санкции против российской энергетики.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на одну и составило 481 единицу. Число газовых установок также повысилось на одну, до 101 единицы.

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