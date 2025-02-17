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Bridgestone планирует обратный выкуп акций на $2 млрд

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Японский производитель автомобильных шин Bridgestone Corp. планирует обратный выкуп акций на сумму до 300 млрд иен (порядка $2 млрд).

Как сообщила компания, выкуп бумаг будет происходить в период с 20 февраля по 23 декабря. В общей сложности Bridgestone планирует выкупить порядка 11% собственных акций.

Чистая прибыль компании в 2024 году снизилась на 12,8%, до 285 млрд иен ($1,9 млрд), выручка увеличилась на 2,7%, до 4,43 трлн иен.

Bridgestone является одним из крупнейших в мире производителей шин. Компания работает более чем в 150 странах мира, ее штат составляет 130 тысяч человек.

Bridgestone Япония
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