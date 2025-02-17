Общие сборы страховщиков жизни в 2024 году выросли в 2,6 раза

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Общие премии страховщиков жизни по итогам 2024 года выросли в 2,6 раза по сравнению с 2023 годом - с 813 млрд рублей до 2,1 трлн рублей, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев на пресс-конференции союза в понедельник.

Общие выплаты страховщиков жизни за 2024 год выросли втрое - с 465 млрд рублей в 2023 году до 1,4 трлн рублей в 2024 году, сказал Уфимцев.

Страховые резервы страховщиков жизни по состоянию на 31 декабря 2024 года составили 2,1 трлн рублей, продемонстрировав рост на 40% (годом ранее они составляли 1,5 трлн рублей).

Глава ВСС считает такой рост сборов по страхованию жизни беспрецедентным, лидировало по сборам в прошлом году накопительное страхование жизни (НСЖ): премии по этому виду страхования жизни выросли за 2024 год по сравнению с 2023 годом на рекордные 310% - с 352 млрд до 1,4 трлн рублей. Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) также выросли за прошлый год с 208 млрд до 502 млрд рублей (на 141%).

Выплаты за прошлый год оказались рекордными за всю историю наблюдений, темпы их роста опередили темпы увеличения премий. Резервы страховщиков жизни выросли на 40%, прокомментировал данные по сегменту рынка глава компании "Капитал Лайф страхование жизни" Евгений Гуревич.

При этом по НСЖ выплаты выросли на 477% по сравнению с 2023 годом, с 152 млрд до 876 млрд рублей по итогам 2024 года. Выплаты по ИСЖ увеличились в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 83%, с 278 млрд до 508 млрд рублей.

Премии по кредитному страхованию жизни заемщиков за 2024 год снизились на 63% по сравнению с 2023 годом - с 205 млрд до 76 млрд рублей. По прочим видам страхования совокупные премии увеличились на 101% - с 48 млрд до 101 млрд рублей.

Уровень концентрации рынка по премиям незначительно повысился: на десятку крупнейших страховщиков жизни пришлось 93,6% всех сборов, тогда как за 12 месяцев 2023 года на них приходилось 92,2% рынка.

Уфимцев отметил укрепление имиджа страховщиков жизни и снижение количества жалоб на них за прошедший год. "Всё больше граждан узнают о страховании жизни, а в условиях высокой ключевой ставки и благодаря постоянному совершенствованию имеющихся продуктов страхования жизни данный сегмент стал ещё более привлекательным. Появляются новые продукты, например, долевое страхование, мы надеемся, что страховщики скоро будут допущены к участию в программе долгосрочных сбережений", - сказал Уфимцев.

"Итоги 2024 года с показателем в более чем 2 трлн рублей сборов и 1,4 трлн рублей выплат превысили даже самые смелые прогнозы по динамике роста отрасли страхования жизни, которые давали аналитики", - высказал мнение журналистам вице-президент ВСС, курирующий направление страхования жизни, Глеб Яковлев.