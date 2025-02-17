В США существенно выросли просрочки по корпоративным кредитам

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американские компании демонстрируют самые значительные за несколько лет показатели просрочек по кредитам из-за сохранения высоких процентных ставок, пишет Financial Times.

Представители Федеральной резервной системы неоднократно заявляли о том, что не будут торопиться со снижением ставок, и это может еще больше ухудшить ситуацию. В отличие от других видов долга корпоративные банковские кредиты, как правило, имеют плавающую ставку, то есть она меняется вместе с базовой ставкой.

Заемщики в США просрочили по крайней мере на один месяц по кредитам банкам выплаты на сумму свыше $28 млрд на конец 2024 года. Показатель вырос на $2,2 млрд за три месяца и на $5,4 млрд за год, по расчетам BankRegData. Данные не включают кредиты от прямых кредиторов и частных кредитных фондов.

Общий уровень просрочки (по всем кредитам, которые американские банки предоставили как американским, так и иностранным компаниям) повысился до 1,3% от всего объема кредитования в конце прошлого года. Это самый высокий показатель с первого квартала 2017 года.

Ожидалось, что процентные ставки опустятся в этом году после того, как инфляция в прошлом году замедлилась и Федрезерв начал снижать базовую ставку. Это принесло бы облегчение многим корпоративным заемщикам, отмечает FT.

Однако этого не произошло. Ослабление инфляции остановилось в прошлом месяце: потребительские цены выросли на 3% в январе, отчасти из-за скачка стоимости продуктов питания. Многие экономисты ожидают, что импортные пошлины, которые объявляет президент США Дональд Трамп, могут спровоцировать новый виток усиления инфляции или, по крайней мере, отсрочить дальнейшее снижение процентных ставок ФРС.

"Средних размеров компаниям придется выживать в условиях, когда высокие ставки будут сохраняться более длительный период, - заявил глава отдела исследований и аналитики Moody's Дэвид Гамильтон. - Крупные компании чувствуют себя хорошо, но растет число малых и средних компаний, которым экономика не оказывает достаточной помощи".

Крупные компании, возможно, смогут сориентироваться в новой торговой среде, но малые и средние компании сильнее всего пострадают от дополнительных расходов, связанных с импортными пошлинами. Это обусловлено тем, что у этих компаний меньше гибкости в финансах и цепочках поставок.

"Пошлины, если они будут действовать достаточно долго, принесут огромные экономические потери малому и среднему бизнесу", - полагает Гамильтон, отмечая, что он ждет сохранения "высокого уровня проблем" у этих компаний.