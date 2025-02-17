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Индекс МосБиржи превысил 3300 пунктов впервые с конца мая 2024 года

Индекс МосБиржи превысил 3300 пунктов впервые с конца мая 2024 года
Фото: "Интерфакс"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру понедельника преодолел рубеж 3300 пунктов впервые с конца мая 2024 года на фоне ослабления рубля и в ожидании новостей о прогрессе в диалоге между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины.

К 17:14 МСК индекс МосБиржи составил 3303 пункта (+3,7%), индекс РТС - 1137,99 пункта (+2,4%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 8,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 февраля, равен 91,4347 руб. (+1,12 рубля).

Лидируют в росте "префы" "Мечела" (+9,2%), акции "Совкомфлота" (+8,5%), "Аэрофлота" (+8,3%), банка ВТБ (+8%), "Норникеля" (+7,3%), "НЛМК" (+6,5%), АФК "Система" (+5,6%), "НОВАТЭКа" (+5%), "Газпрома" (+4,8%), "Газпром нефти" (+4,8%), "ММК" (+4,8%), ОК "Русал" (+4,7%), "ЛУКОЙЛа" (+4,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 17:14 МСК составил 143,29 млрд рублей (из них 21,61 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 18,41 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 17,7 млрд рублей на акции банка ВТБ).

МосБиржа
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