Доля платежей по внешнеторговым контрактам в токсичных валютах в декабре упала до нового минимума

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам РФ в декабре 2024 года снизилась до 16,5% (новый минимум этого показателя) с 17,8% в ноябре, следует из предварительных данных ЦБ РФ о внешней торговле товарами и услугами, а также о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

В том числе доля поступлений по экспортным контрактам, выполненным в валютах недружественных государств, в декабре снизилась до 16,9% с 17,1% в ноябре, в платежах за импортные поставки доля этих валют снизилась соответственно до 16,2% с 18,6% (достигнуты новые минимумы для обоих показателей).

При этом в декабре доля рублей в экспортных поступлениях снизилась до 44,1% с 46,8% в ноябре, доля прочих валют - увеличилась до 39,1% с 36,2%, в платежах за импорт - доля рублей уменьшилась до 47,2% с 49,5%, прочих валют - увеличилась до 36,6% с 31,8%.

В расчетах по сделкам с партнерами из азиатских стран долевые показатели платежей в токсичных валютах по экспорту снизились до 15,1% с 15,6%, по импорту - до 8,2% (новый минимум) с 10,2%. В то же время доля рублей в экспортных поступлениях из этих стран снизилась в декабре до 41,0% с 42,8% в ноябре при увеличении доли прочих валют до 43,9% с 41,6%, в расчетах за импорт доля рублей снизилась до 42,1% с 42,8% при увеличении доли платежей в прочих валютах до 43,9% с 41,6%.

В целом за 2024 год в экспортных поступлениях доля токсичных валют снизилась до 18,6% с 31,6% в 2023 году, 63,6% в 2022 году и 84,6% в 2021 году. При расчетах за импорт доля этих валют снизилась в 2024 году до 22,0% с 34,0% в 2023 году, 56,6% в 2022 году и 67,6% в 2021 году.

Одновременно увеличивалась доля платежей в российских рублях: доля рублей в экспортной выручке в 2024 году достигла 41,3% после 39,0% в 2023 году, 27,8% в 2022 году и 14,3% в 2021 году, в расчетах за импорт в 2024 году - 43,2% после 30,0% в 2023 году, 28,1% в 2022 и 2021 годах.

Доля платежей в прочих, нетоксичных валютах в экспортных поступлениях поднялась в 2024 году до 40,2% после 29,4% в 2023 году, 8,6% в 2022 году и 1,0% в 2021 году, в расчетах за импорт она в 2024 году составила 34,7% после 36,0% в 2023 году, 15,2% в 2022 году и 4,3% в 2021 году.

Согласно расчетам "Интерфакса", в целом за 2024 год доля расчетов по внешнеторговым контрактам, выполненным в токсичных валютах, снизилась до 20,1% с 32,7% в 2023 году, тогда как доля платежей в рублях увеличилась до 42,2% с 35,0%, а в валютах дружественных стран - до 37,7% с 32,4%.