Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник корректируется вниз из-за фиксации прибыли игроками после ралли в ожидании новостей о переговорах России и США в Эр-Рияде относительно разрешения конфликта вокруг Украины. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2% к уровню закрытия основной сессии накануне, лидерами снижения выступили акции "АЛРОСА" (-1,8%) и "Норникеля" (-1,5%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3300,99 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1137,3 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 февраля, составляет 91,4347 руб. (+1,12 рубля).

В начале утренней сессии во вторник индекс IMOEX2 поднимался выше 3360 пунктов (новый максимум с конца мая 2024 года).

Подешевели также акции "Роснефти" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Т-Технологии" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,7% "префы"), "Северстали" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+2,4%), ОК "Русал" (+2,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), АФК "Система" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 по Москве составил 44,41 млрд рублей (из них 10,33 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,84 млрд рублей на бумаги банка ВТБ и 3,56 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Повестка встречи помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими визави в Эр-Рияде посвящена восстановлению всего комплекса двусторонних отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", - добавил он.

Еще один вопрос касался возможности обсуждения в Эр-Рияде ближневосточного урегулирования.

Ушаков сразу после приземления российской делегации в Эр-Рияде назвал приоритетом начало нормализации отношений Москвы и Вашингтоном в ходе предстоящих во вторник переговоров. "Главное - начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - сказал Ушаков в интервью "Первому каналу" сразу по прилету в Эр-Рияд. По данным телеканала "Россия 1", начало переговоров назначено на 9:00.

Тем временем совещание ряда европейских лидеров по Украине и безопасности, завершившееся в Париже вечером в понедельник, отмечено разногласиями сторон, сообщили СМИ Франции. "Совещание в Елисейском дворце завершилось. Между европейцами раздор", - пишет Le Figaro.

Судя по комментариям СМИ, длившаяся более трех часов встреча восьми руководителей европейских стран, глав Европейского совета и Еврокомиссии, а также генсека НАТО не привела к какому-либо конкретному результату.

В частности, сообщается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал США предоставить "гарантии безопасности" Украине. Германский канцлер Олаф Шольц назвал подобные дебаты "крайне неуместными" и "преждевременными". По его словам, эти дискуссии в данный момент его "немного раздражают". Шольц отметил, что не хочет "навязанного Украине мира" и "не может быть разделения ответственности между Соединенными Штатами и Европой", а "НАТО - это совместные действия".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "Европа готова и желает укрепиться, взять на себя инициативу по предоставлению гарантий безопасности Украине". По его словам, именно это он "вынес" из экстренной встречи в Елисейском дворце.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, в центре внимания инвесторов остается геополитика - во вторник в Эр-Рияде начнутся переговоры по Украине с участием российской официальной делегации и представителей США. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Также, по словам президента США Дональда Трампа, его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться "очень скоро".

По мере приближения переговоров рынок все больше ставит на отмену антироссийских санкций, прежде всего американских. В частности, СМИ стали активно обсуждать подключение российских банков к SWIFT и возвращение Visa и Mastercard в РФ. Также рынок надеется на ослабление сырьевых ограничений: The Economist сообщает, что некоторые европейские страны рассматривают возможность возобновления масштабных закупок российского газа, отметил Иванов.

Индекс МосБиржи накануне превысил отметку 3300 пунктов, теперь ближайшей целью для роста выступает отметка 3450 пунктов. При этом рынок выглядит сильно перегретым, об этом свидетельствует индикатор RSI и значительное отклонение от скользящих средних. В случае коррекции поддержку могут оказать уровни 3120 и 3000 пунктов, считает представитель "Финама".

По словам управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, во вторник рынок ждет новостей с переговоров России и США, индекс МосБиржи будет консолидироваться в зоне 3280-3350 пунктов.

"В фокусе переговоры России и США, заявления по их итогам будут определяющими для дальнейшей динамики рынка. Мы считаем, что индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 3280-3350 пунктов", - отметила аналитик.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ перекуплен, возможна коррекция.

"Геополитика сейчас играет первую скрипку, поэтому локальные инвесторы будут внимательно следить за новостями со встречи двух делегаций из России и США, которая пройдет сегодня в Саудовской Аравии, где будут обсуждать условия урегулирования украинского конфликта. Если по итогам встречи важных решений не прозвучит, то, вероятно, инвесторы поспешат зафиксировать прибыль после нескольких недель роста", - полагают эксперты "БКС МИ".

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня президентов.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi прибавил 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng растет на 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5% к уровню пятницы).

Председатель КНР Си Цзиньпин на закрытой встрече с ведущими представителями крупного бизнеса пообещал поддержку частному сектору, сообщает Trading Economics.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник снизил ключевую процентную ставку до 4,1% с 4,35% годовых на фоне прогресса в борьбе с высокой инфляцией, что совпало с консенсус-прогнозом. Это первое сокращение ставки с ноября 2020 года, то есть с разгара пандемии COVID-19. До этого ЦБ удерживал ее на максимальном за двенадцать лет уровне девять заседаний подряд (с ноября 2023 года).

RBA выразил растущую уверенность в том, что инфляция в стране устойчиво движется к середине целевого диапазона 2-3%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут, инвесторы оценивают перспективы добычи в странах ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $75,47 за баррель (+0,3% и +0,6% накануне), мартовская цена фьючерса на WTI - $71,5 за баррель (+1,1% к уровню пятницы).

Страны ОПЕК+ рассматривают решение отложить наращивание нефтедобычи с апреля, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа увеличить добычу, написало в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких делегатов.

По словам одного из делегатов, сейчас мировые рынки остаются слишком хрупкими, чтобы возобновить увеличение добычи. Решение пока не принято, и в группе есть расхожие мнения относительно того, как действовать дальше, оно может быть принято в ближайшие недели.

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя эту информацию, заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 3 февраля принял решение оставить в силе план по наращиванию нефтедобычи с апреля, других обсуждений пока не велось, хотя у альянса есть опция ежемесячного мониторинга рынка.