Инвесткомпания Vanguard теперь управляет крупнейшим в мире ETF

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Биржевой индексный фонд (ETF) инвестиционной компании Vanguard, привязанный к американскому фондовому индексу S&P 500, стал крупнейшим в мире, обойдя аналогичный ETF от State Street, пишет Financial Times.

Объем средств фонда, известного по тикеру VOO, во вторник достиг $631,8 млрд, тогда как фонд State Street под тикером SPY управлял активами на $630,3 млрд. SPY - первый американский ETF, запущенный в 1993 году, за 17 лет до VOO.

При этом еще в начале 2022 года фонд Vanguard отставал от конкурента по объему средств на $182 млрд, в ноябре прошлого года - на $50 млрд.

С начала года приток средств в VOO составил $23 млрд, тогда как SPY испытал отток в размере $16 млрд, по данным TMX VettaFi.

Популярность фонда Vanguard объясняется низкой комиссией - всего 0,03% в год. State Street берет с клиентов 0,0945% в год.

"VOO - очень дешевый и полезный инструмент, - сказал Сил Флад из Morningstar. - Его чаще всего используют долгосрочные инвесторы, тогда как SPY является скорее трейдинговым инструментом. Средства в фондах Vanguard имеют большую тенденцию задерживаться надолго, чем где-либо".