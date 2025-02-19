Уолл-стрит во вторник слабо выросла, S&P; 500 обновил рекорд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили слабым ростом торги во вторник, однако этого хватило, чтобы индекс S&P 500 снова достиг исторического максимума.

Участники рынка следили за заявлениями по итогам российско-американских переговоров, завершившихся в Саудовской Аравии.

Россия и США договорились, что в ближайшее время будет запущен процесс украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Тем временем представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон и Москва договорились сформировать команды переговорщиков для обсуждения путей завершения конфликта на Украине.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до 5,7 пункта по сравнению с минус 12,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс поднимется до минус 1 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

Рыночная стоимость Intel Corp. взлетела на 16% на сообщениях СМИ о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Broadcom претендуют на покупку активов компании.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Broadcom присматривается к бизнесу Intel в сфере разработки и маркетинга микрочипов. Тем временем TSMC изучает возможность покупки всех или части заводов компании по производству полупроводниковых компонентов.

Акции Southwest Airlines Co. подешевели на 0,9% после того, как авиакомпания объявила о намерении уволить около 1,75 тыс. сотрудников, что составляет примерно 15% штата. Глава Southwest Airlines Боб Джордан назвал решение "беспрецедентным в нашей 53-летней истории".

Цена бумаг Constellation Brands выросла на 3,9% на новости, что инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела более 5,6 млн акций компании в четвертом квартале.

Ирландская Medtronic Plc умеренно сократила чистую прибыль и зафиксировала слабый рост выручки в третьем финансовом квартале, причем скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка недотянула до прогнозов. Бумаги одного из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования на торгах в Нью-Йорке подешевели на 7,3%.

Капитализация United Rentals опустилась на 2,8%. Крупнейшая в Штатах компания в сфере проката различного оборудования заявила, что не намерена улучшать предложение о покупке H&E Equipment Services. Это позволит ей расторгнуть ранее заключенное соглашение. Как сообщалось, United Rentals планировала купить H&E за $4,8 млрд с учетом долга последней в $1,4 млрд.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,02% и составил 44556,34 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,24% - до 6129,58 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,07% и составил 20041,26 пункта.