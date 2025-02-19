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Небоскреб на Мэдисон-авеню может быть продан за $1,1 млрд

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке офисное здание на Манхэттене, находящееся на Мэдисон-авеню между 56-й и 57-й улицами, может быть выставлено на продажу со стартовой ценой примерно $1,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Здание принадлежит пенсионному фонду State Teachers Retirement System of Ohio. Представители фонда не ответили на запрос о комментарии.

Небоскреб высотой 184 метра и насчитывающий 41 этаж известен как "здание IBM", потому что долгое время здесь находились офисы этой IT-компании. Арендаторами помещений в здании являются многие известные компании - в частности, четыре этажа занимает LVMH.

IBM LVMH Манхэттен Нью-Йорк Мэдисон-авеню США
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