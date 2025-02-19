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Путин считает востребованным обсуждение энергетики в формате РФ-США-Саудовская Аравия

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Обсуждение вопросов энергетического рынка в трехстороннем формате Россия-США-Саудовская Аравия востребовано и сейчас, заявил журналистам президент Владимир Путин, комментируя итоги переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии во вторник.

"У нас много направлений сотрудничества. Это стратегическая стабильность, Ближний Восток в широком смысле слова, сотрудничество в сфере экономики, прежде всего в энергетике", - заметил президент.

"Я до сих пор помню наш разговор на троих по телефону. Участвовал ваш покорный слуга, президент США Трамп и король Саудовской Аравии. Мы втроем говорили по телефону и обсуждали вопросы мирового энергетического рынка. Обсуждение этих вопросов востребовано в таком формате и сегодня", - сказал он.

На фоне существенного падения спроса на нефть во время пандемии COVID-19 и развала сделки ОПЕК+ в марте-апреле 2020 года Дональд Трамп, будучи президентом США, сыграл существенную роль в том, чтобы сделка вернулась.

Владимир Путин США ОПЕК+ Дональд Трамп Саудовская Аравия
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