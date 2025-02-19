Цены промпроизводителей в РФ в январе выросли на 0,5% после 0,4% в декабре

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в январе 2025 года увеличились на 0,5% после роста на 0,4% в декабре 2024 года, на 1,0% в ноябре, снижения на 0,6% в октябре, роста на 0,5% в сентябре, повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, уменьшения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и снижения на 1,4% в январе прошлого года, сообщил в среду Росстат.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале февраля аналитики ожидали роста цен производителей в прошлом месяце на 0,6%.

В сфере добычи полезных ископаемых цены производителей в январе выросли на 1,7% по сравнению с декабрем. В том числе повысились цены на янтарь - на 38,2%, урановые руды и концентраты - на 24,3%, антрацит - на 16,2%, глины, не включенные в другие группировки - на 13,9%, огнеупорные глины - на 13,3%, некальцинированный доломит - на 12,6%, кварц, кварцит - на 10,7%, топливный фрезерный торф - на 10,2%. При этом снижение цен отмечено на железную товарную необогащенную руду (минус 10,7%), руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки (минус 8,9%).

В обрабатывающих отраслях цены производителей в январе выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца. Подорожали напитки: аперитивы - на 30,0%, бальзамы - на 14,0%, водка - на 13,6%, коньяк - на 9,7%. В производстве химических веществ и химических продуктов выросли цены на серную кислоту - на 36,3%, жидкий хлор - на 18,2%, глицерин - на 15,9%, промышленные монокарбоновые жирные кислоты, кислотные масла после рафинирования - на 15,1%, древесный уголь - на 14,5%, соединения неметаллов с галогенами или серой - на 13,5%. В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, повысились цены на решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов - на 7,8%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром цены снизились на 1,3%.

Как сообщалось, за 2024 год цены производителей повысились на 7,9% после роста на 19,2% в 2023 году, снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).