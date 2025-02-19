Производители продовольствия РФ в январе повысили цены на 1,3%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года повысили цены на 1,3%, сообщил Росстат в среду.

В годовом выражении рост составил 13%.

Производители напитков за месяц подняли цены на свою продукцию на 3,4%, по сравнению с январем прошлого года - на 9,4%.

Январский рост цен производителей продуктов замедлился, напитков - ускорился. В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем он составлял соответственно 2,2% и 0,5%.

Как сообщалось, в 2024 году производители пищевых продуктов повысили цены на 11,3% против 2% в 2023 году, напитков - на 11,2% против 7% соответственно.