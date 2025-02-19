Поиск

Производители продовольствия РФ в январе повысили цены на 1,3%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года повысили цены на 1,3%, сообщил Росстат в среду.

В годовом выражении рост составил 13%.

Производители напитков за месяц подняли цены на свою продукцию на 3,4%, по сравнению с январем прошлого года - на 9,4%.

Январский рост цен производителей продуктов замедлился, напитков - ускорился. В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем он составлял соответственно 2,2% и 0,5%.

Как сообщалось, в 2024 году производители пищевых продуктов повысили цены на 11,3% против 2% в 2023 году, напитков - на 11,2% против 7% соответственно.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2024 году снизился на 17,5% до 3,225 трлн руб.

Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2024 году снизился на 17,5% до 3,225 трлн руб.

Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по вкладам

Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по вкладам

Инфляционные ожидания населения РФ в феврале снизились до 13,7% с 14% в январе

Китай сократил портфель US Treasuries в декабре до минимума с 2009 года

В законодательство Москвы ввели понятие "молодой работник"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5881 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });