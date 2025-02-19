Поиск

Цены на овощи и фрукты в РФ за неделю выросли на 0,7%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 11 по 17 февраля повысились на 0,7%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда фрукты и овощи подорожали на 1,1%, темпы роста замедлились.

В лидеры по темпам роста вышел картофель, подорожавший на 2,1% (на 1,7% неделей ранее). Он сместил с этой позиции огурцы, которые две недели удерживали это сомнительное первенство, а по итогам последней семидневки подорожали на 0,4% (на 2,5% в предыдущий период).

Кроме того, на минувшей неделе цены на капусту выросли на 1,8% (на 1,3%), помидоры - на 1,4% (на 1,5%), морковь - на 0,8% (на 0,2%), бананы - на 0,6% (на 0,6%), свеклу - на 0,2% (снижение на 0,1%). Цены на лук снизились на 0,3% (рост на 0,5%), яблоки - на 0,1% (рост на 0,03%).

С начала года наибольший рост цен демонстрируют огурцы - на 12%. Картофель подорожал на 7,5%, капуста - на 6,7%, лук - на 4,7%, яблоки - на 4,6%, свекла - на 3,4%, помидоры - на 2,9%, бананы - на 2,8%, морковь - на 2%.

В 2024 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 22,1%.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2024 году снизился на 17,5% до 3,225 трлн руб.

Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2024 году снизился на 17,5% до 3,225 трлн руб.

Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по вкладам

Сбербанк с 22 февраля снизит ставки по вкладам

Инфляционные ожидания населения РФ в феврале снизились до 13,7% с 14% в январе

Китай сократил портфель US Treasuries в декабре до минимума с 2009 года

В законодательство Москвы ввели понятие "молодой работник"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5881 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне39 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2177 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });