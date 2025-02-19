Цены на овощи и фрукты в РФ за неделю выросли на 0,7%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 11 по 17 февраля повысились на 0,7%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда фрукты и овощи подорожали на 1,1%, темпы роста замедлились.

В лидеры по темпам роста вышел картофель, подорожавший на 2,1% (на 1,7% неделей ранее). Он сместил с этой позиции огурцы, которые две недели удерживали это сомнительное первенство, а по итогам последней семидневки подорожали на 0,4% (на 2,5% в предыдущий период).

Кроме того, на минувшей неделе цены на капусту выросли на 1,8% (на 1,3%), помидоры - на 1,4% (на 1,5%), морковь - на 0,8% (на 0,2%), бананы - на 0,6% (на 0,6%), свеклу - на 0,2% (снижение на 0,1%). Цены на лук снизились на 0,3% (рост на 0,5%), яблоки - на 0,1% (рост на 0,03%).

С начала года наибольший рост цен демонстрируют огурцы - на 12%. Картофель подорожал на 7,5%, капуста - на 6,7%, лук - на 4,7%, яблоки - на 4,6%, свекла - на 3,4%, помидоры - на 2,9%, бананы - на 2,8%, морковь - на 2%.

В 2024 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 22,1%.