Европейские фондовые рынки упали в среду

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы упали по итогам торгов в среду, инвесторы изучали статданные, корпоративную отчетность и новые заявления президента США Дональда Трампа относительно пошлин.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился на 0,91%, до 552,1 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,62%, германский DAX - на 1,8%, французский CAC 40 - на 1,17%, итальянский FTSE MIB - на 0,53%, испанский IBEX 35 - на 1,63%.

Потребительские цены в Великобритании в январе выросли на 3% в годовом выражении, сообщило в среду Национальное статистическое управление (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с декабрьскими 2,5% и обновила максимум с марта.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали более умеренное ускорение темпов роста потребительских цен, до 2,8%.

Между тем Трамп заявил во вторник, что в начале апреля может ввести 25%-ные пошлины на импорт в США автомобилей, полупроводниковых компонентов и фармацевтической продукции.

"Вероятно, я скажу вам это 2 апреля, но это будет где-то в районе 25%", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о размере возможных пошлин для автомобилей.

Котировки акции автопроизводителей в основном снизились после этих заявлений. Бумаги Mercedes-Benz Group подешевели на 1,7%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,3%, Volkswagen - на 2,8%, Renault - на 2,4%, Stellantis - на 1,6%, Porsche AG - на 1,7%.

Рыночная стоимость европейских производителей товаров класса "люкс" также заметно сократилась, в том числе LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 2%, Hermes - на 3%, Burberry - на 3,1%.

Ранее представители этого сегмента выражали уверенность в том, что они смогут использовать свои ценовые возможности для компенсации любого потенциального воздействия пошлин, вводимых в США.

Капитализация HSBC Holdings уменьшилась на 0,3%. Выручка британского банка в четвертом квартале 2024 года снизилась на 7,7%, до $11,56 млрд. При этом он зафиксировал чистую прибыль выше прогнозов и анонсировал запуск программы обратного выкупа акций на сумму до $2 млрд.

Бумаги Glencore Plc потеряли в цене 7,3% после того, как компания неожиданно сообщила о чистом убытке в 2024 году, а ее выручка не оправдала ожиданий. Эмитент также заявил о рассмотрении возможности переноса первичного листинга из Лондона.

Котировки акций Philips упали на 11,1%. Компания зафиксировала чистый убыток и сократила выручку в четвертом квартале.

Philips и Glencore вошли в тройку компаний, акции которых продемонстрировали самое сильное снижение в составе Stoxx 600.

Тем временем наибольший рост в составе общеевропейского индекса показали акции французского производителя кабельно-проводниковой продукции Nexans (+11,1%) и чипмейкера STMicroelectronics (+7,9%).

Бумаги шведской оборонной компании Saab AB подорожали на 2,9%.

Котировки акций представителей ВПК преимущественно росли последние дни на заявлениях о необходимости укрепления системы безопасности в Европе.

Капитализация французской Thales в среду увеличилась на 1%, итальянской компании Leonardo - на 2,6%.